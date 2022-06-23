Черкесск, 23 июня, 2022, 17:18 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии создадут центр самбо. В нем будут заниматься этим видом спорта перспективные спортсмены со всей республики. Договоренность о реализации проекта была заключена между властями региона и Федерацией самбо РФ. Об этом рассказал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, встретившийся сегодня, 23 июня, с президентом Всероссийской Федерации самбо Сергеем Елисеевым. Он находится с рабочей поездкой в регионе.

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«Договорились с Сергеем Владимировичем о совместном с Всероссийской Федерацией самбо проекте — строительстве центра самбо в Карачаево-Черкесии. Спортивный объект мы запланировали построить в Северной части Черкесска. В Центре самбо смогут заниматься и повышать свое спортивное мастерство талантливые, перспективные ребята со всей республики», — написал Темрезов в своем Telegram-канале по итогам встречи.

Как отметил руководитель республики, в регионе уже дан старт проекту «Самбо в школу». Несмотря на то, что он только начал реализовываться в регионе, есть уже очевидные плюсы от его внедрения. Многие школьники даже младших классов стали выбирать самбо в качестве приоритетного вида спорта.