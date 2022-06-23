Ульяновск, , 17:15 — REGNUM Социальные проекты в Ульяновской области остаются на контроле властей, в том числе губернатора Алексея Русских. 23 июня с заместителем председателя правительства России Марат Хуснуллин было обсуждение развитие проекта по строительству поликлиники в Засвияжском районе, что позволить повысить эффективность оказания медицинской помощи и в целом качество жизни населения. Помимо этого, было поручено направить дополнительные средства на завершение ремонта в Кузоватовском техникуме, где в рамках национального проекта «Образование» создано девять мастерских. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Алексей Русских и Марат Хуснуллин Ulgov.ru

Отмечается, что 23 июня на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в России глава региона Алексей Русских защитил заявку о реализации проекта по возведению новой поликлиники в Ульяновске.

«Сегодня Ульяновская область представила заявку на весь объём лимита инфраструктурного кредита — 0,8 млрд рублей. Средства будут направлены на строительство поликлиники в Засвияжском районе областного центра. Неоднократно говорили, что создание социальной инфраструктуры должно активно сопровождать жилищное строительство. Поэтому заявку одобрили», — приводится комментарий вице-премьера Марата Хуснуллина.

Новое учреждение здравоохранение мощностью 250 посещений в смену и площадью 6980,9 кв. метра будет построена в районе улицы Шигаева и разгрузит действующую поликлинику № 4, к которой прикреплено почти 140 тыс. жителей.

«Одним из критериев качества жизни является доступность первичной медико-санитарной помощи. Жители одного из активно развивающегося нового микрорайона Юго-Западный в Ульяновске, безусловно, должны получать медицинские услуги в комфортных условиях. К сожалению, близлежащие к микрорайону поликлиники не располагают достаточной мощностью», — сказал губернатор Алексей Русских.

Кроме того, губернатор в рамках рабочего визита в Кузоватовский район поручил направить дополнительные средства на завершение ремонта техникума. Глава региона подчеркнул, в области «резко возрос интерес» к средне-специальному образованию, что стало возможным благодаря «преобразованиям в инфраструктурной и содержательной части наших колледжей и техникумов».

В качестве примера Алексей Русских привёл Кузоватовский техникум, где ранее открыто новое направление — подготовка агрономов:

«Важно, чтобы все ребята учились в современных условиях. Принял решение выделить средства на завершение ремонта в мастерских в учреждении».

Также глава региона посетил общежитие техникума и поручил подготовить смету необходимых ремонтных работ.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских Иван Шилов © ИА REGNUM

Благодаря победе в конкурсном отборе в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» в 2020 и в 2021 годах в Кузоватовском техникуме создано девять мастерских по компетенциям «Обслуживание транспорта и логистика» и «Сельское хозяйство».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Засвияжском районе Ульяновска в новых образовательных учреждениях в рамках реализации национальных проектов создадут почти 1 тыс. мест.