Русских обсудил с Хуснуллиным проект строительства поликлиники в Ульяновске
Ульяновск, 23 июня, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Социальные проекты в Ульяновской области остаются на контроле властей, в том числе губернатора Алексея Русских. 23 июня с заместителем председателя правительства России Марат Хуснуллин было обсуждение развитие проекта по строительству поликлиники в Засвияжском районе, что позволить повысить эффективность оказания медицинской помощи и в целом качество жизни населения. Помимо этого, было поручено направить дополнительные средства на завершение ремонта в Кузоватовском техникуме, где в рамках национального проекта «Образование» создано девять мастерских. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.
Отмечается, что 23 июня на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в России глава региона Алексей Русских защитил заявку о реализации проекта по возведению новой поликлиники в Ульяновске.
Новое учреждение здравоохранение мощностью 250 посещений в смену и площадью 6980,9 кв. метра будет построена в районе улицы Шигаева и разгрузит действующую поликлинику № 4, к которой прикреплено почти 140 тыс. жителей.
Кроме того, губернатор в рамках рабочего визита в Кузоватовский район поручил направить дополнительные средства на завершение ремонта техникума. Глава региона подчеркнул, в области «резко возрос интерес» к средне-специальному образованию, что стало возможным благодаря «преобразованиям в инфраструктурной и содержательной части наших колледжей и техникумов».
В качестве примера Алексей Русских привёл Кузоватовский техникум, где ранее открыто новое направление — подготовка агрономов:
Также глава региона посетил общежитие техникума и поручил подготовить смету необходимых ремонтных работ.
Благодаря победе в конкурсном отборе в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» в 2020 и в 2021 годах в Кузоватовском техникуме создано девять мастерских по компетенциям «Обслуживание транспорта и логистика» и «Сельское хозяйство».
Ранее губернатор Алексей Русских поручил усилить контроль за контрактованием и проведением работ по национальным проектам.
Подробнее: Ульяновский губернатор поручил усилить контроль за реализацией нацпроектов
Как сообщало ИА REGNUM, в Засвияжском районе Ульяновска в новых образовательных учреждениях в рамках реализации национальных проектов создадут почти 1 тыс. мест.