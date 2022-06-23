Ярославль, , 17:08 — REGNUM В Ярославле прошло пленарное заседание X Межрегионального совещания уполномоченных по защите прав предпринимателей, главная тема — существование бизнеса в условиях санкций. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Совещание в Ярославле

В межрегиональном совещании в Ярославле приняли участие 130 человек. Это представители института региональных бизнес-омбудсменов и актив общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» из 60 регионов РФ. В центре внимания участников встречи — вопрос адаптации бизнеса к работе в условиях санкций, введенных против России.

«Тема очень актуальная для Российской Федерации, особенно в условиях импортозамещения, сжатия рынка. Те решения, которые мы примем, помогут властным структурам принять решения на федеральном и региональном уровне. Примерно треть предпринимателей чувствует себя некомфортно и считает, что им нужна помощь государства. И мы сегодня обсуждаем, что могут предложить общественные объединения предпринимателей для государства и что в ответ государство может сделать для них. И второй момент — все просят стабилизации, и ярославский бизнес в том числе, — говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Принимаемые решения по поддержке бизнеса на федеральном и региональном уровне сейчас крайне важны. Задача предпринимателей — донести до власти свои предложения.

«Однозначно нужно взаимодействие, нужен диалог. И Ярославская площадка, которая уже в 10ый раз принимает предпринимателей со всей страны, она является реперной точкой, центром принятия решений, на которое смотрит правительство, слышит предпринимателей и все наши предложения, которые здесь рождаются, — сообщил вице-президент общероссийской общественной организации «Опора России» Виталий Гуменюк.

На региональном уровне исполнительная и законодательная власть также понимают необходимость подобного диалога.

«Мы должны понимать, какие вопросы мы должны безошибочно сделать для того, чтобы локомотив экономики не остановился, а по отдельным направлениям даже набирал ход. Сегодня разговор состоялся о взаимоотношениях с налоговыми органами. Сегодня много выступлений посвящено доступу к кредитно-финансовой системе, — сказал председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий.

Уже введенные практики поддержки бизнеса в условиях санкций, а также предложения для властей региональные омбудсмены и представители «Опоры России» обсуждали в течение нескольких часов. Итогом стала резолюция совещания, которую направят в правительство России и региональным властям.