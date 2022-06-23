Старополтавский район, Волгоградская область, 23 июня, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Двухлетняя девочка погибла 23 июня в канализационном септике в Старополтавском районе Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Kaluga.sledcom.ru Канализационный колодец

По предварительным данным, ребёнок провалился в колодец во дворе своего дома. Поверхность септика не соответствовала требованиям, предъявляемым к строительству системы канализации. Девочка скончалась в результате механической асфиксии.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи также изучат условия жизни и воспитания ребёнка в семье.