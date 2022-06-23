Санкт-Петербург, 23 июня, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Законопроект о проведении реновации в Санкт-Петербурге вызвал множество вопросов и замечаний у депутатов Законодательного собрания. Обсуждение законопроекта прошло 23 июня на очередном заседании городского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

В первом чтении в Заксобрании рассмотрели проект закона о внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий. Парламентариям его представил член городского правительства Константин Сухенко.

«Принятие решения о комплексном развитии территории возложено на правительство Санкт-Петербурга. Главным эффектом от реализации проектов комплексного развития территории жилой застройки выступает решение задачи, поставленной президентом Российской Федерации», — заявил Сухенко.

Комплексному развитию будут подлежать многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. К ним относятся здания 1957–1970 годов постройки (панельные дома, «хрущёвки»).

Депутаты к законопроекту отнеслись со скепсисом. В частности, поднимались вопросы об использовании других критериев для определения домов, подлежащих реновации, кроме временных рамок. К примеру, состояние зданий, отсутствие централизованной системы обеспечения водой, теплом и газом.

Также у депутатов возник вопрос о том, в каких районах будут предлагать жильцам таких домов новые квартиры. В Заксобрании подчеркнули отсутствие в законопроекте гарантий того, что человек останется жить в рамках своего района.

«Сейчас никаких механизмов нет. И вполне там с Малой Охты или с Кантемировской можно отправиться куда-нибудь на дальний Юго-Запад за кольцевую автодорогу», — заявил депутат от фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

В ответ на это заявление Сухенко сообщил, что житель Петербурга может получить компенсацию стоимости своего жилья, в том числе вернуться в этот же квартал и купить там недвижимость.

Также депутатов интересовало, будет ли программа комплексного развития территорий включать расселение коммуналок. Сухенко, отвечая на вопрос, заявил, что прежняя программа расселения коммунальных квартир завершилась в 2021 году, но вместе с тем город продолжает заниматься этим вопросом. По данным Сухенко, на проведение этой работы уйдёт порядка 20 млрд рублей.

Как ранее отмечали в Смольном, новый закон призван улучшить условия для привлечения потенциальных инвесторов и устранить проблемы, препятствовавшие согласованному и комплексному развитию застроенных территорий. Им предусматривается возможность получения социальной выплаты на приобретение жилых помещений. Также взамен освобождаемой комнаты в коммунальной квартире может быть предоставлена в собственность или по договору социального найма отдельная квартира.

За принятие законопроекта проголосовали 34 депутата. Против выступили 11 парламентариев. В проект внесут поправки до 27 июня, а затем рассмотрят на втором чтении.

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В 2021 году в рамках городской программы реновации ветхого жилья в Сосновой Поляне на юго-западе в квартале 7−17 были снесены три пятиэтажные хрущёвки. На их месте началось строительство современного жилья. Работы завершатся в конце 2022 года. Снос аварийных домов по программе «Развитие застроенных территорий» пройдет в кварталах «Усть-Славянка» и «Красный Кирпичник».