23 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что на реке Днепр и ее притоках сформировали дивизион речных катеров, который входит в состав военно-морских сил Украины (ВМСУ).

Мирослава Романенко, , 17:34 — REGNUM На реке Днепр и ее притоках сформировали дивизион речных катеров, который входит в состав военно-морских сил страны (ВМС). Об этом, как сообщает 23 июня украинское издание «Страна», рассказал командующий украинского флота вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Лужа Алексей Яковлев © ИА REGNUM

«По инициативе и при поддержке командования сухопутных войск мы совместно сформировали дивизион речных катеров на севере Днепра — главной логистической артерии Украины, которую мы не можем себе позволить потерять», — сказал он.

Также украинский вице-адмирал уточнил, что формирование речного дивизиона началось в марте.

«По сути, на речные катера поставили вооружение, и теперь они принадлежат к ВМС Украины…» — добавил Неижпапа.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие усмотрели в данной новости повод для шуток. Иные считают, что речной дивизион украинских ВМС не стоит недооценивать.

«Могу им надувные лодки подогнать», — пошутила Elena.

«Вице-адмирал!.. Флота нет, а адмиралов хоть отбавляй!» — смеется Дмитрий.

«Чайки казацкие ещё прикопаны были?» — с сарказмом интересуется Tarakka.

«Еще лужи не освоены», — иронизирует Senia.

«На ту самую баржу, что арбузы перевозила, пулемёт поставили?» — смеется Сергей К.

«И на каких корытах они собираются биться?» — недоумевает Kobalt.

«Следующая станция — канализационный флот?» — пошутил Е. А.

Канализация Дарья Антонова © ИА REGNUM

«А флот собрали из казацких чаек, выдолбленных из цельного дерева!» — с юмором добавил prspktiva.

«Хоть бы уже не позорились…» — пишет Игорь П.

«Скоро будут новости, что сформирован дивизион аквариумных карасей», — отреагировал V.

«Украинцев с морей повышибали, так они в реки подались!» — смеется один из комментирующих.

«Флот грозный, как жук навозный», — шутит Спиридон.

«Ждём дивизион тяжёлой артиллерии на велосипедах и самокатах!» — с юмором отметил один из участников обсуждения.

«Там много креативщиков, можно бочки соединить, настил сделать, колесные винты приделать и поставить пару велосипедов для привода. Осадка маленькая, пару минометов, вот уже лодка канонерская. Из бочек много чего можно сделать — боевой десантный катамаран. Этому 4 гребных колеса, бесшумный ход, низкая осадка, скоростной, можно десант высаживать. А стоить будет копейки», — иронизирует Andrey Г.

«С надеждой смотрят в будущее, выхода в море скоро не будет. Ну хоть в реках будут перемоги (победы. — О. П.)», — пошутил «Партизан».

«А когда пистолетные войска создадут?» — с сарказмом спросил Alex.

«Ничего смешного, украинцы походу до последней резиновой лодки, до последнего пулемёта «Максим» биться собрались», — написал «Кот-д’Ивуар».

«Следующее формирование — эскадра резиновых лодок, а потом батальон ныряльщиков», — шутит Сергей.

«Кораблики можно даже в ванне запускать! И это тоже будет флот!» — смеется Елена М.

«Между прочим, речной флот нельзя недооценивать, подобные силы при грамотном использовании весьма функциональны», — отметил Pawlis Ü.

«Надувные матрацы и водяные пистолетики — их главный козырь, наверное», — иронизирует Ирина.

«Лопатами отбиваться, а теперь лопатами на лодках грести будут», — с юмором оценил новость Alexander.

«Отряд надувных матрасов и уточек», — смеется один из участников обсуждения.

«Готовятся уже за Днепр драпать», — с сарказмом подытожил Red Alert.

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