Челябинск, , 17:06 — REGNUM Уралвагонзавод (УВЗ) опубликовал сообщение с благодарностью в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

Гаубица CAESAR в действии Warfor.me

Сообщение опубликовано 23 июня в Telegram-канале предприятия.

Французскому президенту передана благодарность за возможность изучить самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR поставленные Францией нацистской Украине.

Боевая техника стала трофеем Вооруженных сил России и была передана для изучения специалистам УВЗ.

Напомним, ранее об этом заявил французский политик Режис Кастельно в своем в Telegram-канале, обвинив Макрона в поставках техники российским специалистам за счет французских налогоплательщиков.

«Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе… Не то, что наша «МСТА-С»! Но, тем не менее, в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберем», — комментируют представители УВЗ запись французского политика.

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