Москва, , 17:16 — REGNUM Советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ Алексей Серебряков, уехавший десять лет назад в Канаду и известный своими крайне нелестными высказываниями на Западе в адрес России и её жителей, получил главную роль в спектакле в Театре имени Пушкина. Об этом 22 июня сообщила «КП».

Алексей Серебряков в роли Николая Сергеева Цитата из к/ф «Левиафан». реж. Андрей Звягинцев. 2014. Россия

Уточняется, что 57-летний актёр получил главную роль в спектакле «Эйнштейн и Маргарита» по пьесе Александра Гельмана «Альмар», которую поставил его близкий друг — режиссер Александр Марин и премьера которой состоялась в День России, 12 июня.

Напомним, в 2012 года Алексей Серебряков переехал на постоянное место жительства в Канаду, где заявлял, что в России «национальной идеей являются сила, наглость и хамство». Также он позднее обвинил нашу страну в разжигании войн за последние 20 лет, российское правительство — в «переписывании истории», а жителей РФ — в «псевдопатриотизме».

В 2021 году актёр тихо вернулся в Москву, так как в Канаде у него не было работы и не стало денег. При этом он так и не стал извинятся перед жителями России за свои заявления на Западе.

В Театре имени Пушкина поспешили заявить, что спектакль «Эйнштейн и Маргарита» не является репертуарным. Тем не менее спектакль вышел на сцене Театра имени Пушкина, и поставлен режиссером Александром Мариным, который активно сотрудничает с данным театром.