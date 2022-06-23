Париж, 23 июня, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Французские власти уведомлены о том, что из Москвы высылают сотрудника посольства Франции, сообщили 23 июня в пресс-службе МИД страны.

Константин Коровин. Париж. 1907

Информация была передана российским руководством послу Франции в Москве. Кроме того, ещё 17 июня из Москвы поступила информация, что присутствие одного из сотрудников посольства Франции в России «является нежелательным».

Французский МИД выразил в связи с этим решением Москвы «сожаление».