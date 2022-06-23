Волгоград, , 16:55 — REGNUM Композитор, первый директор театра «Царицынская опера», заслуженный работник культуры РФ Владимир Федерас скончался 23 июня в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного комитета культуры.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Музыкант возглавил «Царицынскую оперу» в 2004 году, когда коллектив учреждения получил свой нынешний статус, и руководил театром до 2011 года. Владимир Федерас был и художественным руководителем Государственного ансамбля имени Григория Пономаренко.

«Владимир Леонович Федерас навсегда останется в сердцах, в памяти коллег и всех ценителей музыки как по-настоящему творческий человек, самобытный композитор, чьи произведения являются неотъемлемой частью богатого культурного наследия региона», — говорится в некрологе.

Владимир Федерас скончался в возрасте 73 лет.