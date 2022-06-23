Талица, Свердловская область, 23 июня, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В Талице Свердловской области устанавливаются обстоятельства пожара на газозаправочной станции. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Следователи проводят процессуальную проверку. Также назначены экспертизы.

В пресс-службе облпрокуратуры, добавили, что за медицинской помощью обратились оператор станции и водитель газовоза. Информация ещё будет уточняться.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл днём 23 июня.