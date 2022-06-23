Москва, , 16:43 — REGNUM Параметры индексации пенсий, предложенные Минтрудом в проекте бюджета Пенсионного фонда (ПФР), обрекают миллионы пожилых граждан на тотальную бедность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Планы правительства закрепляют ситуацию, когда наши пенсионеры недополучают и пополняют армию бедных. Причем заниженная индексация совершенно не согласуется с обещаниями, данными в ходе антинародной пенсионной реформы», — отметил Миронов.

Минтруд разработал проект бюджета ПФР на 2023−2025 годы. Согласно документу, в 2023 году пенсии должны вырасти на 6,8%, в 2024 — на 6,1%.

При этом, согласно макропрогнозу Минэкономики, инфляция в 2022 году составит 17,5%. Это только официальные цифры, реальная инфляция может быть еще выше, сказал Миронов.

Читайте ранее в этом сюжете: Пенсионеры не станут богаче: эксперт объяснил почему