Белгород, , 16:45 — REGNUM В Белгородской области до конца 2022 года продлили действие губернаторской ипотеки, а размер ежемесячной субсидии увеличили. Изменения в региональный закон внесли 23 июня депутаты областной думы.

Новая квартира Дарья Антонвоа © ИА REGNUM

На поддержку в рамках губернаторской ипотеки вправе рассчитывать работники бюджетной сферы. Субсидируемую регионом ставку по ипотечному кредиту теперь повысили с 3 до 6%, программа льготной ипотеки будет действовать до 31 декабря 2022 года. Закон будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 мая 2022 года.

Региональная программа действует с 2020 года. За это время ею воспользовались 534 семьи работников бюджетной сферы.