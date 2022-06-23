Иркутск, 23 июня, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Образование» в Иркутской области провели конкурс и выбрали лучшие практики работы с одаренными детьми. Как сообщает пресс-служба областного правительства, его участниками стали 115 педагогов школ, организаций дополнительного образования, колледжей и техникумов, а победителей стало трое.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Школьники

Это учитель английского языка средней школы № 10 г. Нижнеудинска Светлана Шестакова, старший методист дома детского творчества № 2 г. Иркутска Екатерина Панцевич и преподаватель Иркутского аграрного техникума Елизавета Григорьева.

Торжественное мероприятие по этому поводу провели в образовательном центре «Персей» благодаря реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» для координации работы с талантливыми детьми.

«Выявление и поддержка одаренных детей — очень кропотливая работа педагогов, которая идет в связке с родителями, бережная и, конечно, творческая, требующая особого профессионального мастерства, интуиции и знаний в сфере возрастной психологии. Поэтому важны подобные конкурсы — это поиск лучших практик и их продвижение в региональной системе образования», — считает начальник отдела воспитания и дополнительного образования регионального минобра Сергей Перфильев.

По итогам отборочного этапа 22 педагога Иркутской области были приглашены в очный этап. Участники представили свои практики работы с одаренными детьми, ответили на вопросы экспертов и других конкурсантов. Авторов лучших практик определили в трех номинациях: среди школ, организаций дополнительного образования детей, учреждений среднего профессионального образования.

Организаторы конкурса отмечают, что большинство представленных на конкурс работ имеют практическую значимость и эксклюзивность, которые при соответствующих условиях могут быть использованы в других образовательных организациях Иркутской области.

Работа с одаренными детьми осуществляется в центре выявления и поддержки одарённых детей в Иркутской области.

21 июня в центре прошло торжественное открытие профильной смены по направлению «Наука» — «Олимпиадная математика». Как отмечает руководитель ОЦ «Персей» Дарья Заманстанчук, смена поможет развить у обучающихся творческие способности и интерес к математике и научно-исследовательской деятельности, а также сформирует мотивацию к систематическим факультативным занятиям по математике и повысит шансы на прохождение в следующий этап ВСОШ.

За 10 дней обучающиеся смогут не только набраться опыта от ведущих математических умов страны, но и провести время с пользой, ведь их ждет насыщенная досуговая программа.

Напомним, благодаря нацпроекту «Образование» школы с современным оборудованием появляются даже в селах, а новые кружки и секции позволяют раскрыть талант каждого ребенка.