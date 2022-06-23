Северо-Курильск, Сахалинская область, , 17:23 — REGNUM На северных Курилах произошло землетрясение в Тихом океане магнитудой в 5,1 балла по шкале Рихтера. Оно зафиксировано в 12:45 по местному времени было (04:45 по мск).

После землетрясения Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным сахалинского филиала единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения располагался в 294 километрах от города Петропавловск-Камчатский. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 62 километра.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в Афганистане произошло мощное землетрясение магнитудой в 6,1 балла, где пострадало свыше 1500 человек.

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