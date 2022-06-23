Москва, , 16:47 — REGNUM России и Белоруссии пора укреплять оборону Союзного государства, заявил 23 июня российский министр обороны Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу осматривает выставочные стенды Дарья Антонова © ИА REGNUM

На встрече в Москве с белорусским коллегой Виктором Хрениным глава Минобороны РФ сказал, что в сложившихся обстоятельствах пора принимать неотложные меры «по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО».

Он добавил, что Минску Москва окажет любую необходимую поддержку. Белоруссия для России — самый важный стратегический партнёр и самый близкий союзник.

Сергей Шойгу «Сегодня двустороннее военное сотрудничество развивается в условиях беспрецедентного давления Запада, необъявленной войны против наших стран».

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