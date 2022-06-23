Москва, 23 июня, 2022, 16:47 — ИА Регнум. России и Белоруссии пора укреплять оборону Союзного государства, заявил 23 июня российский министр обороны Сергей Шойгу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Шойгу осматривает выставочные стенды

На встрече в Москве с белорусским коллегой Виктором Хрениным глава Минобороны РФ сказал, что в сложившихся обстоятельствах пора принимать неотложные меры «по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО».

Он добавил, что Минску Москва окажет любую необходимую поддержку. Белоруссия для России — самый важный стратегический партнёр и самый близкий союзник.