Новокузнецк, Кемеровская область, , 16:34 — REGNUM В Новокузнецке привлекли к ответственность женщину, которая забыла в автобусе двухлетнюю дочь. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Ребёнок

«Поступило сообщение от местной жительницы, которая сообщила, что в салоне автобуса находиться малолетний ребенок без сопровождения взрослых, — уточнили в ведомстве. — Инспекторы ПДН доставили девочку в отдел полиции, установили личность матери и связались с ней».

Выяснилось, что мать ехала в автобусе с пятью своими детьми. Они вышли на остановке, а двухлетняя девочка осталась в салоне, женщина забыла взять её с собой.

С женщиной провели беседу и составили на нее протокол за «неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.