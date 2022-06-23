Лодейное Поле, Ленинградская область, 23 июня, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 23 июня лично поздравил жителей города Лодейное Поле на востоке региона с присвоением почетного звания Ленинградской области «Город воинской доблести». В честь этого события городу были вручены специальная грамота и памятный знак, а также открыта стела «Город воинской доблести», сообщили в пресс-службе губернатора.

t. me/lenobladminka Открытие памятной стелы в городе Лодейное Поле

«Жители и сам город проявили мужество и героизм, внесли вклад в Свирскую победу, которая помогла вывести из гитлеровской коалиции Финляндию. Жители Лодейного Поля свято хранят память о событиях, происходивших здесь. Вы заслужили это гордое звание. Оно напоминает нам о тех, кто не дожил до наших дней. Мира вам, здоровья и благополучия», — сказал губернатор, вручая представителям местной администрации грамоту и памятный знак к почётному званию.

Как напомнили областные власти, в начале сентября 1941 года Лодейнопольский район оказался разделён на две части: северная часть, по правому берегу реки Свирь, была оккупирована финскими войсками, помогавшими гитлеровцам держать блокаду Ленинграда, а город Лодейное Поле стал прифронтовым, от врага его отделяла только река. Защитники города отстояли свой рубеж, предотвратив захват города финской армией. Так они обеспечили работу «Дороги жизни», которая спасла сотни тысяч жителей блокадного Ленинграда.

Всего за годы Великой Отечественной войны из Лодейного Поля было мобилизовано на фронт более 6,5 тысяч человек, каждый третий был добровольцем.

Напомним, ранее в тот же день памятная стела «Город воинской доблести» была открыта в городе Подпорожье, который в годы войны попал под финскую оккупацию и сопротивлялся врагу при помощи партизанских отрядов.