Певец Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет
Москва, 23 июня, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался от инфаркта в возрасте 48 лет. Смерть наступила в машине скорой помощи.
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Юрий Шатунов
«Телепрограмма» приводит комментарий адвоката Юрия Шеля, который рассказал, что на всё имущество артиста претендуют наследники первой очереди — жена и дети.
«Наследники первой очереди будут также пользоваться всеми бонусами от авторских прав, но только после того, как решение суда вступит в свою силу», — сказал юрист.
По его словам, решение суда по авторским правам теоретически может обжаловать продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.