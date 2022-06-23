Луганск, 23 июня, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Украинские нацисты отступили из населенного пункта Золотое и заминировали мост над железнодорожной веткой, сообщает 23 июня газета «Известия» со ссылкой на своего корреспондента на месте событий.

Народная милиция ЛНР Жители Луганска и защитники Республики

Отмечается, что некоторые местные жители были предупреждены о минировании моста. Кроме того, они рассказали, что всю гуманитарную помощь у них забирали боевики ВСУ.

На окраинах Золотого проводятся зачистки, но уже можно сказать, что этот населенный пункт перешел под полный контроль войск Луганской Народной Республики (ЛНР).