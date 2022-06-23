Москва, , 21:25 — REGNUM В ходе заседания Государственной комиссии по вопросам развития Арктики полномочный представитель РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказал о новых транспортных коридорах и какие города он свяжет.

Юрий Трутнев Minvr.gov.ru

«Развитие существующих и формирование новых транспортных коридоров с использованием Северного морского пути будет коридором Европа—Арктика—Азия, который свяжет Белоруссию, Калининград, Санкт-Петербург, Мурманск, Петропавловск-Камчатский и Владивосток со странами АТР. <…> Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года предполагает комплексное развитие морского, внутреннего водного и железнодорожного транспорта арктической зоны Российской Федерации, а также модернизацию портов Мурманск, Архангельск, Индига, Диксон, Певек, Сабетта, Дудинка и Тикси», — отметил Трутнев на заседании 23 июня.

По словам заместителя министра транспорта РФ Александра Пошивая, в акватории Северного морского пути создаются морские терминалы для обработки грузов крупных инвестиционных проектов: в порту Сабетта строится терминал Утренний для проекта «Арктик СПГ-2», в порту Диксон строятся терминалы «Бухта Север» для проекта «Восток Ойл» и терминал «Енисей» для проекта «Северная звезда» корпорации «АЕОН». В порту Певек проектируется терминал Наглёйнын для реализации проекта Баимского ГОКа.

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