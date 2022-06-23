Воронеж, 23 июня, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту получения взятки председателем диссертационного совета высшего учебного заведения возбуждено следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области. Дело возбудили на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Как полагает следствие, в марте к председателю диссовета одного из воронежских вузов обратился преподаватель другого вуза по поводу защиты диссертации Подозреваемая предложила помочь в организации защиты диссертации и принятия диссоветом положительного решения о присвоении преподавателю ученой степени — за 400 тысяч рублей. Позже она эти деньги получила.

Уголовное дело возбудили по оперативным материалам региональных управлений ФСБ и МВД. Женщина задержана. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде домашнего ареста.

Следователи проводят допрос свидетелей, по месту жительства и работы подозреваемой прошли обыски.