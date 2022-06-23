Париж, , 16:16 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен была избрана в четверг, 23 июня, главой группы «Национальное объединение» в Национальной ассамблее, где Ле Пен была единственным кандидатом, сообщает Le Figaro.

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«Мы получили только одну кандидатуру на пост главы группы «Национальное объединение» — Марин Ле Пен. Прошу уважаемых товарищей, уважаемых коллег перейти к голосованию не поднятием рук, а путем аккламации», — заявил председатель сессии Себастьян Шеню.

Затем 89 депутатов группы встали, чтобы поаплодировать своему новому президенту группы.

Напомним, аккламация — упрощенный порядок принятия или отклонения решения на основе реакции участников.