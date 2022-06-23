Пекин, , 16:15 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к борьбе с односторонними санкциями, чтобы одолеть «небольшую группу гегемонов».

БРИКС Bfmufa.ru

Об этом он заявил 23 июня, выступая в видеоформате на саммите БРИКС.

Лидер КНР также призвал международное сообщество отказаться от менталитета холодной войны.

«Мы должны выступать за честность и справедливость, за настоящую многосторонность международного сообщества. Должны защищать международный порядок с ядром в лице ООН и международным правом, должны отказаться от менталитета холодной войны и противостояния блоков», — сказал Си Цзиньпин.

По его словам, выступление стран БРИКС против односторонних санкций и их злоупотребления даст надежду всему человечеству.

«Таким образом, большая семья «сообщества единой судьбы человечества» одолеет небольшую группу гегемонов», — заявил Си Цзиньпин.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин заявил о востребованности лидерства БРИКС для многополярного мира