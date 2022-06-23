Донецк, 23 июня, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Жительница Горловского района погибла 23 июня в результате обстрела со стороны украинских вооружённых формирований, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел ВСУ

Женщина 1945 года рождения погибла в результате обстрела села Озеряновка возле города Горловки.

Кроме того, при обстреле украинскими боевиками Киевского района Донецка был ранен мужчина 1987 года рождения.

Напомним, Донецк ВСУ 23 июня интенсивно обстреливают из артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм.