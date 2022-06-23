23 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 16:49 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили комментарии президента Южной Кореи относительно службы участников группы BTS в армии.

Вооружённые силы Республики Корея Republic of Korea Armed Forces

По сообщениям южнокорейских СМИ, глава Южной Кореи Юн Сок Ёль отказался обсуждать вопрос об отправке участников группы на альтернативную службу.

Известно, что этот вопрос вновь возник в политических кругах после того, как на прошлой неделе септет объявил о приостановке групповой деятельности.

«Не думаю, что президент должен первым излагать свою позицию по данному вопросу, — заявил Юн Сок Ёль в ходе встречи с журналистами. — После учета общественного мнения и в соответствии с законом Национальное собрание (парламент) может внести поправки».

В настоящее время в Южной Корее, согласно действующему закону, все жители страны мужского пола в возрасте от 18 до 28 лет обязаны пройти двухлетнюю службу в армии. Однако олимпийские чемпионы, исполнители народной и классической музыки могут пройти альтернативную военную службу. Данная поправка не затрагивает известных деятелей поп-культуры.

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Напомним, что в настоящее время зачисление самого старшего участника группы Джина, рожденного в декабре 1992 года, в армию отложено до конца текущего года.

«Пусть идут в армию, покажут всем пример», — пишет spri***.

«Правильно говорит, президент не должен решать этот вопрос», — отмечает haeb***.

«А что сделал президент, чтобы его освободили от военной службы?» — интересуется eufr***.

Южнокорейская группа BTS Dispatch

«Все мужчины в Южной Корее обязаны пройти военную службу», — считает kcm1***.

«Признаю, это они поспособствовали популяризации k-pop в мире. Но они выступали и зарабатывали за это деньги… Какое освобождение от военной службы? Если они граждане Южной Кореи, то они обязаны идти в армию», — утверждает ridm***.

«Почему об этом спрашивают президента?» — недоумевает a575***.

«Если вы будете относиться к BTS по-особенному в данном вопросе, то другие тоже захотят не идти в армию», — предполагает kion***.

«В армию? О чем вы говорите?!» — недоумевает blau***.

«Общественное мнение? А как же законы и принципы?» — вопрошает goal***.

«Считаю, что освобождение от военной службы для спортсменов тоже нужно отменить», — считает rikc***.

«Разве не круто, если артист мирового уровня пойдет в армию?» — интересуется rade***.

«Почему они такие особенные?» — недоумевает imsb***.

«Разве служба в армии не является гордостью мужчин?» — спрашивает jr27***.

«Политикам просто лень решать этот вопрос, поэтому они и спихнули все на общественность», — предполагает hyh2***.

«Южная Корея — страна, где игнорируют законы. Конечно же, они должны пойти в армию!» — считает 9075***.

«Они работают, чтобы зарабатывать деньги, а не для продвижения национального престижа. Так с какой стати освобождать их?» — недоумевает swkb***.

«Лучше бы молчком ушли в армию, и все», — советует trad***.

«Оставьте BTS в покое. Когда придет время, они сами уйдут в армию, поэтому держите языки за зубами», — гневается prid***.