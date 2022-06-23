Валерий Ходячий, 23 июня 2022, 16:49 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили комментарии президента Южной Кореи относительно службы участников группы BTS в армии.
По сообщениям южнокорейских СМИ, глава Южной Кореи Юн Сок Ёль отказался обсуждать вопрос об отправке участников группы на альтернативную службу.
Известно, что этот вопрос вновь возник в политических кругах после того, как на прошлой неделе септет объявил о приостановке групповой деятельности.
«Не думаю, что президент должен первым излагать свою позицию по данному вопросу, — заявил Юн Сок Ёль в ходе встречи с журналистами. — После учета общественного мнения и в соответствии с законом Национальное собрание (парламент) может внести поправки».
В настоящее время в Южной Корее, согласно действующему закону, все жители страны мужского пола в возрасте от 18 до 28 лет обязаны пройти двухлетнюю службу в армии. Однако олимпийские чемпионы, исполнители народной и классической музыки могут пройти альтернативную военную службу. Данная поправка не затрагивает известных деятелей поп-культуры.
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Напомним, что в настоящее время зачисление самого старшего участника группы Джина, рожденного в декабре 1992 года, в армию отложено до конца текущего года.
«Пусть идут в армию, покажут всем пример», — пишет spri***.
«Правильно говорит, президент не должен решать этот вопрос», — отмечает haeb***.
«А что сделал президент, чтобы его освободили от военной службы?» — интересуется eufr***.
«Все мужчины в Южной Корее обязаны пройти военную службу», — считает kcm1***.
«Признаю, это они поспособствовали популяризации k-pop в мире. Но они выступали и зарабатывали за это деньги… Какое освобождение от военной службы? Если они граждане Южной Кореи, то они обязаны идти в армию», — утверждает ridm***.
«Почему об этом спрашивают президента?» — недоумевает a575***.
«Если вы будете относиться к BTS по-особенному в данном вопросе, то другие тоже захотят не идти в армию», — предполагает kion***.
«В армию? О чем вы говорите?!» — недоумевает blau***.
«Общественное мнение? А как же законы и принципы?» — вопрошает goal***.
«Считаю, что освобождение от военной службы для спортсменов тоже нужно отменить», — считает rikc***.
«Разве не круто, если артист мирового уровня пойдет в армию?» — интересуется rade***.
«Почему они такие особенные?» — недоумевает imsb***.
«Разве служба в армии не является гордостью мужчин?» — спрашивает jr27***.
«Политикам просто лень решать этот вопрос, поэтому они и спихнули все на общественность», — предполагает hyh2***.
«Южная Корея — страна, где игнорируют законы. Конечно же, они должны пойти в армию!» — считает 9075***.
«Они работают, чтобы зарабатывать деньги, а не для продвижения национального престижа. Так с какой стати освобождать их?» — недоумевает swkb***.
«Лучше бы молчком ушли в армию, и все», — советует trad***.
«Оставьте BTS в покое. Когда придет время, они сами уйдут в армию, поэтому держите языки за зубами», — гневается prid***.