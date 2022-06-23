Киев, , 18:31 — REGNUM На Украине рабочая группа по актуализации украинских учебных программ предложила заменить для учеников 7-го класса «Альпийскую балладу» Василя Быкова романом ирландского писателя Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» или романом французского писателя Эрика-Эмманюэля Шмидта «Дети Ноя». Об этом сообщает «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В решении Минпросвещения Украины отмечается, что исключение из школьной программы произведений русских и белорусских писателей обусловлено «военным вторжением России», психологическим и физическим травмированием детей вследствие войны, важностью развития культурных связей между Украиной и «цивилизованными странами», необходимостью моральной поддержки школьников и «укрепления духовной силы украинской нации» с помощью мирового литературного наследия.

На исключение «Альпийской баллады» из программы украинских школ отреагировал белорусский писатель Владимир Некляев. Он опубликовал в соцсети открытое письмо министру образования и науки Украины Сергею Шкарлету, где попросил оставить в школьной программе произведение Быкова.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпросвещения Украины приняло решение убрать из программы девятого класса роман «Евгений Онегин» Александра Пушкина, роман «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова и рассказы Антона Чехова. Их заменят роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, роман «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, роман «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго, рассказы О. Генри и произведения французской писательницы Анны Гавальда.