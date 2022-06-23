Грозный, 23 июня 2022, 16:07 — REGNUM В Чечне пойдет под суд местная жительница, систематически истязавшая малолетних детей. Против женщины возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетних, находящихся в заведомо беспомощном состоянии, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Как стало известно из хода расследования, 53-летняя подозреваемая в 2021 году на протяжении полугода из личных неприязненных отношений к своему пасынку издевалась над его детьми в возрасте трех и четыре лет.
После установления невесткой видеонаблюдения в комнатах было установлено, что мачеха неоднократно заставляла детей пить лекарственный препарат, «предназначенный для назального применения, который фактически имеет строгие ограничения по дозировке и противопоказанию для детей до шести лет».
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.