Кемерово, 23 июня, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В Кемерове на бульваре Строителей появится семейное кафе в фонтане. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

t. me/ilyaseredyuk Проект семейного кафе в фонтане

«Три года назад мы завершили полную реконструкцию бульвара Строителей. Теперь это одно из самых популярных мест прогулок горожан, и интересные локации продолжают появляться, — написал он в своём телеграм-канале.

Середюк уточнил, что проект кафе в фонтане начал реализовывать предприниматель Станислав Козырев. Работать оно будет круглый год.