В Кемерове появится круглогодичное кафе в фонтане
Кемерово, 23 июня, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В Кемерове на бульваре Строителей появится семейное кафе в фонтане. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.
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Проект семейного кафе в фонтане
«Три года назад мы завершили полную реконструкцию бульвара Строителей. Теперь это одно из самых популярных мест прогулок горожан, и интересные локации продолжают появляться, — написал он в своём телеграм-канале.
Середюк уточнил, что проект кафе в фонтане начал реализовывать предприниматель Станислав Козырев. Работать оно будет круглый год.