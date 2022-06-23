Москва, 23 июня, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Сегодня, 23 июня, по состоянию на 15:20 по мск августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на скромные 0,05 торгуясь по 111,68 доллара за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

IFPRI -IMAGES Бочки с нефтью

«Вышедшие 22 июня данные по запасам нефти в США от Американского института нефти разочаровали рынок, показав резкое увеличение по нефти и бензину.

Сегодня минэнерго США не будет выпускать свой отчет — объединенныен отчеты появятся на следующей неделе.

А вот ФРС подала нефтетрейдерам позитивный сигнал, озвучив опасения рецессии в случае продолжения ужесточения монетарной политики. Это дало надежду на то, что американский регулятор замедлит удорожание денег.

На этом фоне нефть отыграла большую часть потерь. Видимо, в ближайшее время котировки продолжат движение в боковом коридоре $105-115 за баррель». — считает эксперт.

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