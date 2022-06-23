Пенза, , 16:05 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 23 июня за медицинской помощью обратились после укусов клещей 750 пострадавших, в том числе 286 детей. За неделю клещи покусали 84 человека, из них 35 несовершеннолетних, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Клещ

На зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза исследовали 697 снятых с людей клещей. Возбудители заболевания выявлены в 103 их них (14,8%).

Противоклещевыми обработками охвачено более 249 га площади на территории 133 объектов (124,22% от площади, запланированной к обработке в текущем эпидсезоне).

Ранее ИА REGNUM сообщало, за январь–май 2022 года диагностированы семь случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом — по одному у жителей Наровчатского и Пензенского районов и пять случаев в Пензе.

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