Джакарта, , 16:05 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии объявило, что на сегодняшний день в стране зарегистрировано 143 случая заражения штаммами Омикрона BA.4 и BA.5, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что доминирующие симптомы, испытываемые пациентами, подвергшимися воздействию этих двух субвариантов, такие же, как и у других субвариантов «Омикрона», а именно кашель, боль в горле, лихорадка и снижение обоняния.

«Никаких странных симптомов нет», — отметили в минздраве Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1907 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии за сутки выявили почти 2000 носителей коронавируса