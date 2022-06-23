Кишинёв, , 16:04 — REGNUM В Молдавии сложилась такая ситуация, что неважно, какая партия придёт к власти, лишь бы сменился режим, который установился при президенте Майе Санду. Об этом 23 июня сказал журналистам экс-президент республики Игорь Додон.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не хочу никого защищать, никакую партию, никаких политиков. Но хуже, чем сейчас, при Майе Санду, в Молдавии не было, нет и не будет», — сказал Додон.

Он отметил, что оппозиционным политикам нужно отложить идеологические разногласия и личные обиды. Главная сейчас, по словам Додона, «снести» действующую власть.

Политик наполнил, что он перед парламентскими выборами 2021 года объединил силы с другим экс-президентом, лидером Партии коммунистов Владимиром Ворониным. Додон призвал всех объединяться.

«Иначе всех по одному будут, бомбить, как меня», — отметил бывший президент.

Напомним, суд в Кишинёве 26 мая постановил отправить Додона под домашний арест. Экс-президента обвиняют в «коррупции», «измене родине» и «незаконном обогащении». Его жене Галине в июне предъявили подозрение в соучастии в «незаконном обогащении». Додон заявляет о своей невиновности и обвиняет власти в политическом преследовании оппонентов.

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