Под Белгородом перезахоронили останки солдат Великой Отечественной войны
Корочанский район, Белгородская область, 23 июня, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Останки 25 погибших в годы Великой Отечественной войны солдат перезахоронили в День памяти и скорби в Корочанском районе Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета.
Поисковикам удалось установить имя только одного воина — это лейтенант Дмитрий Шапкин, родившийся в 1915 году в Марийской АССР. Красноармеец погиб в 1942 году, его останки были обнаружены в селе Алексеевка. Личности остальных 24 бойцов неизвестны, все они были найдены на территории Новослободского сельского поселения в селе Александровка.
В селе Александровка уже никто не живёт, нет зданий, но осталась Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году.