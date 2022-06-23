Корочанский район, Белгородская область, 23 июня, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Останки 25 погибших в годы Великой Отечественной войны солдат перезахоронили в День памяти и скорби в Корочанском районе Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета.

Пресс-служба администрации Корочанского района Перезахоронение воинов

Поисковикам удалось установить имя только одного воина — это лейтенант Дмитрий Шапкин, родившийся в 1915 году в Марийской АССР. Красноармеец погиб в 1942 году, его останки были обнаружены в селе Алексеевка. Личности остальных 24 бойцов неизвестны, все они были найдены на территории Новослободского сельского поселения в селе Александровка.

«Сегодня мы проводим перезахоронение тех, кто непосредственно принимал участие в боевых сражениях. Именно здесь велись ожесточённые бои за подступы к Курской дуге. И пусть уже в настоящее время нет села, мы чтим память всех погибших, и будем сохранять этот мемориал, и передавать эти бесценные знания молодому поколению», — сказал на церемонии глава администрации Корочанского района Николай Нестеров.

В селе Александровка уже никто не живёт, нет зданий, но осталась Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году.