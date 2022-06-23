Москва, , 16:03 — REGNUM Для того, чтобы поддержать в РФ предпринимательскую активность, Банку России следует и далее снижать ключевую ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Понижение ключевой ставки уже дало эффекты. Например, заметный импульс получил сегмент розничного банковского кредитования. Постепенно поднимается ипотека, восстановлению которой могут способствовать объявленные недавно государственные гарантии, — сказал Фиапшев. — В целом пока качественных, радикальных прорывов нет. По заявлениям самого регулятора, денежно-кредитные условия остаются еще жесткими, компенсировать которые и призвано понижение ключевой ставки. Ключевую ставку следует снижать и далее, чтобы поддержать предпринимательскую активность. Ипотека традиционно поддержит строительную индустрию, а расширение потребительского кредитования — платежеспособный спрос».

По его словам, основной риск, с которым может быть сопряжено снижение ставки, — это рост закредитованности граждан.

«Но эту вероятность можно минимизировать высокими стандартами банковского кредитования», — уточнил Фиапшев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор объяснил, какую политику в отношении ключевой ставки будет проводить Банк России в 2023 году.

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