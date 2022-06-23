Москва, 23 июня, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Для того, чтобы поддержать в РФ предпринимательскую активность, Банку России следует и далее снижать ключевую ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Понижение ключевой ставки уже дало эффекты. Например, заметный импульс получил сегмент розничного банковского кредитования. Постепенно поднимается ипотека, восстановлению которой могут способствовать объявленные недавно государственные гарантии, — сказал Фиапшев. — В целом пока качественных, радикальных прорывов нет. По заявлениям самого регулятора, денежно-кредитные условия остаются еще жесткими, компенсировать которые и призвано понижение ключевой ставки. Ключевую ставку следует снижать и далее, чтобы поддержать предпринимательскую активность. Ипотека традиционно поддержит строительную индустрию, а расширение потребительского кредитования — платежеспособный спрос».

По его словам, основной риск, с которым может быть сопряжено снижение ставки, — это рост закредитованности граждан.

«Но эту вероятность можно минимизировать высокими стандартами банковского кредитования», — уточнил Фиапшев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор объяснил, какую политику в отношении ключевой ставки будет проводить Банк России в 2023 году.