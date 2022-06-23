Москва, 23 июня, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Банк России продолжит снижение ключевой ставки и в 2023 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Ценовая динамика, которая в перспективе всё более будет определяться сужением совокупного спроса, позволит продолжить снижение ставки, — сказал он. — Большая часть рисков ужесточения денежно-кредитных условий сопряжены с ускорением инфляции. Но потенциал ее ускорения за счет внешних обстоятельств уже серьезно исчерпан. Сужение спроса будет сдерживать рост цен, а сохранение валютных ограничений не позволит перенести риски неблагоприятной курсовой динамики в цены. То есть ценовая ситуация с высокой вероятностью будет находиться под контролем регулятора. По крайней мере, на это указывают текущие условия, в том числе и состояние бюджета».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Фиапшев рассказал, как снизится ключевая ставка в 2022 году.