Донецк, , 16:01 — REGNUM Вооружённые украинские формирования обстреляли Куйбышевский и Киевский районы, а также населённый пункт Доломитное. Об этом 23 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Доломитного со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 14:55 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 122 мм.

Также уточняется, что в 15:25 ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы, выпустив по ним в общей сложности 15 снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что украинские боевики в районах городов Горское и Золотое в ЛНР подают сигналы о том, что готовы сдаться в плен.