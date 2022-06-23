Москва, 23 июня, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Сегодня, 23 июня, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже растет на 0,64%, до 53,48 рубля. Евро теряет 0,62%, отступая до 56,07 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль.Доллар

«Курс российской валюты к доллару сегодня сильно волатилен, с утра рубль терял почти 1%, затем отыграл потери, выйдя в плюс, сейчас снова дешевеет.

Вышедшие данные по индексу цен показали третью неделю дефляции подряд, что вкупе с укреплением рубля вызвало опасения, что ЦБ РФ может пойти на еще одно внеочередное снижение учетной ставки, или, как минимум, снизит её на июльском заседании.

Эти слухи породили некоторую нервозность. Дефляция пугает монетаристов из профильных ведомств даже больше, чем инфляция, поэтому их действия и вправду могут быть импульсивными.

Однако фактор положительного торгового баланса и приближение налогового периода, вероятно, не позволят коррекции зайти далеко. Скорее всего, рубль продолжит укрепление», — полагает эксперт.

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