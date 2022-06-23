Москва, , 16:00 — REGNUM Вероятность того, что до конца 2022 года ключевая ставка Банка России снизится еще на 50 базисных пунктов, очень высокая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев. Так он прокомментировал прогнозы агентства «АКРА», эксперты которого предположили, что по итогам 2022 года ставка дойдет до 9%.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ еще на 50 базисных пунктов до конца 2022 года следует оценить как существенную, — сказал Фиапшев. — Это соответствует прогнозу самого Банка России, содержащемуся в последнем Докладе «О денежно-кредитной политике». Так, для 2022 года диапазон изменения ключевой ставки определен в пределах 12,5-14%, а для 2023 года – 9-11%. Однако с учетом текущей ситуации в российской экономике и задач ее развития такое снижение может быть оценено как минимальное. Можно ожидать и более значительного снижения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ может быть «весьма рискованным» для экономики России.

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