Вельск, Архангельская область, , 15:58 — REGNUM В Вельске приступили к реконструкции аэропорта. Ожидается, что новый терминал появится здесь в ноябре 2022 года.

Паспорт строительства здания аэровокзала в Вельске https://t.me/Tsybulskiy_A

«В этом году после реконструкции взлетно-посадочной полосы в Котласе возобновились прямые рейсы на Санкт-Петербург. Сейчас идём к тому, чтобы установить регулярное прямое авиасообщение между Вельском и Москвой», — написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельскому аэропорту Васьково присвоили имя лётчика Черевичного.