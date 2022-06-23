Вельск, Архангельская область, 23 июня, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В Вельске приступили к реконструкции аэропорта. Ожидается, что новый терминал появится здесь в ноябре 2022 года.

https://t.me/Tsybulskiy_A Паспорт строительства здания аэровокзала в Вельске

«В этом году после реконструкции взлетно-посадочной полосы в Котласе возобновились прямые рейсы на Санкт-Петербург. Сейчас идём к тому, чтобы установить регулярное прямое авиасообщение между Вельском и Москвой», — написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельскому аэропорту Васьково присвоили имя лётчика Черевичного.