Троицк, Челябинская область, 23 июня, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Боевой бронебойный снаряд со следами коррозии обнаружен в городе Троицке (Челябинская область) и обезврежен взрывотехниками ОМОН «Атом», сообщили 23 июня в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Снаряд

Снаряд обнаружил житель Троицка, когда шёл домой: он увидел предмет, внешне схожий с танковым снарядом, на обочине дороги. Находку идентифицировали сотрудники группы разминирования Росгвардии: они выяснили, что это боевой бронебойный снаряд калибра 85 мм.

«Из-за отсутствия маркировки специалистам не удалось установить является ли боеприпас танковым, либо это снаряд от зенитной пушки, — говорится в сообщении. — Со слов росгвардейцев, он мог взорваться под действием детонации».

Взрывотехники вывезли опасный боеприпас на полигон, где произвели его уничтожение, соблюдая все меры предосторожности.