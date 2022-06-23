Москва, , 15:56 — REGNUM Награду «За вклад в развитие футбола» получил от Российского футбольного союза (РФС) президент клуба «Краснодар» Сергей Галицкий. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба РФС.

Сергей Галицкий Кадр из интервью для проекта «Русские норм!»

Галицкий во второй раз получает эту награду. В первый раз это было по итогам сезона 2017/18.

Напомним, Галицкий создал футбольный клуб «Краснодар» в 2008 году. С сезона 2011/12 команда выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ). За это время она три раза выигрывала бронзовые медали чемпионата России, один раз доходила до финала Кубка России.

В еврокубках лучшим результатом «Краснодара» был выход в 1/8 финала Лиги Европы в сезонах 2016/17 и 2018/19.

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