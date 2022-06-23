Саратов, 24 апреля, 2020, 12:15 — ИА Регнум. В Саратовскую область поступят 10 тысяч тестов на наличие коронавирусной инфекции для медицинских работников, информацию об этом распространил оперативный штаб при областном правительстве.

Экспресс-тесты в течение 15 минут через анализ крови покажут результат. Медицинские работники, непосредственно взаимодействующие с пациентами, зараженными вирусом, будут проходить тестирование еженедельно.

Тест-системы для медработников были приобретены на внебюджетные средства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на 24 апреля выявлены новые случаи заражения коронавирусом. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией среди жителей региона достигло 245 случаев.

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