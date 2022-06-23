Москва, , 15:55 — REGNUM На сегодняшний день линия стран — участниц БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) для выработки объединяющего курса на формирование многополярного мира востребована как никогда. Об этом 23 июня заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита организации в формате видеосвязи.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Убеждены: сейчас как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединяющего, позитивного курса на формирование по-настоящему многополярной системы межгосударственных отношений, основанной на общепризнанных нормах международного права и ключевых принципах Устава ООН», — сказал он.

Кроме того, глава Российского государства указал, что транснациональный характер вызовов и угроз, на которые необходимо реагировать вместе и на основе честной кооперации. требует совместных ответов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова и далее развивать тесное партнерство со странами БРИКС.