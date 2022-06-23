Сочи, Краснодарский край, 23 июня, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Рост заболевших ротавирусом фиксируется в Сочи. Об этом 23 июня в телеграм-канале написал глава администрации города Алексей Копайгородский.

Город Сочи

«Санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильна. И если количество случаев заболевания ковидом минимально, то Роспотребнадзор докладывает о росте заболевших традиционными «летними» инфекциями — ротавирусом. В подавляющем большинстве заболевают гости, чаще всего дети», — уточнил мэр курорта.

Он добавил, что, по данным медиков, люди заболевают, как правило, из-за несоблюдения правил поведения. В связи с этим власти намерены запустить аудиоролики с правилами безопасного поведения на береговой полосе, подготовить памятки и баннеры.