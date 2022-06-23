Москва, 23 июня, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Судя по озвученным процентам повышения пенсий неработающим пенсионерам в России, они закладываются даже несколько выше официального прогноза по инфляции. Однако на уровне жизни пенсионеров это вряд ли скажется существенно, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Misanec.ru Пенсия

«Во-первых, структура потребления у пенсионеров в среднем далека от всего спектра товаров, которые принимаются во внимание при расчете индекса цен. Она в большей степени смещена в сторону продуктов питания.

А эта категория товаров дорожает быстрее потребительской корзины в целом. Правда, на пенсионерах в меньшей степени сказывается подорожание коммунальных услуг и транспорта, что частично компенсирует этот перекос.

Но главной проблемой является то, что индексация пенсий происходит не ежемесячно на уровень текущей инфляции, а постфактум — то есть весь период между индексациями пенсионер расходует больше, а получает пенсию в размере, скорректированном на уровень инфляции прошлого года.

То есть, несмотря на заложенные повышения пенсии в течение трех лет, уровень жизни пенсионеров существенно не улучшится.

Это ещё одна причина для российских граждан задуматься о том, чтобы вкладываться в обеспечение своей старости самостоятельно, используя инструменты финансового рынка», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтруд РФ определил параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на три года — пенсионные выплаты в среднем будут расти на 6,8% в год.

Читайте также: Минтруд России предложил вариант индексации пенсий на три года — РБК